〔美国热股〕百事可乐五家中国装瓶厂工人以违反聘雇合约为由要求赔偿

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透11月16日电---南华早报周三报导,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)五家中国装瓶厂的工人因担心工作不保而发动抗议,以违反聘雇合约为由要求赔偿,此前康师傅控股(0322.HK)收购了这些工厂.
周三早盘交易中,百事可乐股价上涨约1.58%,至65.52美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。