〔美国热股〕百事可乐五家中国装瓶厂工人以违反聘雇合约为由要求赔偿

路透11月16日电---南华早报周三报导,百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)五家中国装瓶厂的工人因担心工作不保而发动抗议,以违反聘雇合约为由要求赔偿,此前康师傅控股(0322.HK)收购了这些工厂.