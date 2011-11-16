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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 00:30 BJT

〔美国热股〕亚马逊Kindle Fire配件来自德仪、三星电子等企业

路透11月16日电---维修公司iFixit周二表示,亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O) Kindle Fire平板电脑的配件分别来自德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N、三星电子(005930.KS)、LG(003550.KS)和海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS).

周三早盘交易中,亚马逊股价下跌1.07%,至215.51美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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