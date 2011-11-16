〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及四周低位,因英央行下调成长和通胀预期

* 英镑/美元走软,受累于欧元区危机引发的美元避险买盘

* 英国央行发布低迷的经济预估,进一步资产购买受关注

* 英镑料将跌向1.56美元

路透伦敦11月16日电---英镑兑美元周三触及四周低位,因英国央行下调成长和通胀预期,为推出更多刺激举措敞开了大门,对欧元区债务危机的担忧促使投资者买入美元避险.

英国央行的季度通胀报告显示,该国经济处于萎缩的边缘,且预计通胀将最终回落至远低于目标的水平.这暗示央行可能扩大其2,750亿英镑的资产购买计划规模,与许多人士的预期一致.

数据还显示,英国失业率处于15年高位,凸现经济疲弱.

英镑兑美元GBP=D4回落0.3%,报1.5762美元,盘中触及10月20日以来最低1.5738美元.

下一个支撑位见1.5719美元,为从10月6日至31日升势的50%回档位.跌穿该水准,英镑可能跌向10月20日低位1.5680美元和10月18日低位1.5631美元.

美元兑包括英镑在内的风险货币受到支撑,因对欧元区债务危机扩散的担忧加剧,令法国和意大利公债收益率高企,尽管欧洲央行入市购买公债.

英镑兑欧元基本持稳,欧元/英镑EURGBP=D4小涨0.1%,报0.8565英镑.

摩根士丹利建议在1.5870美元建立英镑空头头寸,目标为1.5360美元,止损位在1.5970美元.

大量英镑供应涌入为英国央行扩大购买英债规模筹资的前景重压英镑/美元,投资者押注英镑将进一步走低.(完)

--编译 母红;审校 李军

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