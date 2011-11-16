〔英国债市〕英债期货下跌,英央行暗示将购债後扳回稍早部分跌幅

路透伦敦11月16日电---英债期货周三下跌,但表现优于可比德债,英央行暗示可能将很快扩大购债计划支撑了英债.

欧洲央行买入欧元区二线国家公债,帮助抑制了市场对避险资产的短期需求,打压了德国和英国公债.

但英债扳回稍早跌幅,甚至一度回升至正值区域,此前英央行决策者言论暗示,可能需要新一轮注金,以帮助推升英国经济.英央行总裁金恩称,未来资产购买将包括购买英债.

12月英债期货FLGZ1结算价跌20个跳动点,至131.22,稍早高见131.78,表现优于可比德债.

"(英央行)通胀报告的语调显然比预期的更加温和,"摩根大通分析师Francis Diamond称.

他称,欧元区危机将在一段时间内主导英债走势.

现货市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR大致持稳于2.16%,较可比德债收益率差缩窄约2个基点,至35个基点.

周四英国将公布10月零售销售数据.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>