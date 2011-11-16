〔英国债市〕英债期货下跌,英央行暗示将购债後扳回稍早部分跌幅

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月16日电---英债期货周三下跌,但表现优于可比德债,英央行暗示可能将很快扩大购债计划支撑了英债.
欧洲央行买入欧元区二线国家公债,帮助抑制了市场对避险资产的短期需求,打压了德国和英国公债.
但英债扳回稍早跌幅,甚至一度回升至正值区域,此前英央行决策者言论暗示,可能需要新一轮注金,以帮助推升英国经济.英央行总裁金恩称,未来资产购买将包括购买英债.
12月英债期货FLGZ1结算价跌20个跳动点,至131.22,稍早高见131.78,表现优于可比德债.
"(英央行)通胀报告的语调显然比预期的更加温和,"摩根大通分析师Francis Diamond称.
他称,欧元区危机将在一段时间内主导英债走势.
现货市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR大致持稳于2.16%,较可比德债收益率差缩窄约2个基点,至35个基点.
周四英国将公布10月零售销售数据.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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