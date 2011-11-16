〔欧洲股市〕基本持平,因意大利内阁组成

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数基本持平,早盘下跌

* 汽车和银行股承压,医疗保健股上涨

路透伦敦11月16日电---欧洲股市周三基本持平,从早盘下跌中反弹,因意大利总理蒙堤组建新政府的进展及希腊LAOS党对该国新总理给予无条件支持的承诺令市场稍为释怀.

得益于经济繁荣的企业股价下跌,而一向被视为防御性的个股则跑赢大盘.

汽车股.SXAP跌1.4%,为跌幅最大的板块之一,因担心欧洲经济增长放缓将打压汽车需求.银行股在本年迄今累计下跌34%,受银行在一些债台高筑的欧洲国家有大量敞口所拖累,银行股今日跌0.1%.

不过,防御性的医疗保健股.SXDP升0.3%,扶助泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3从稍早下跌至963.35点低位反弹,今日收盘微升0.04%,报970.60点.

分析师称未来几个月,较之股市下行,股市上行的机率较高,因美国经济似乎回到预设的轨道,且企业盈利不是一些人所担心的差.他们说,但短期而言,欧洲情势将主导市场方向.

不过投资者仍然惴惴不安,因除德债以外,欧元区核心经济体公债的收益率(殖利率)上升,使投资者担心欧债危机可能蔓延至规模较大的国家,且将欧洲推向衰退的担忧.

英国富时100指数.FTSE微跌0.15%,报5,509.02点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.33%,报5,913.36点;法国CAC-40指数.FCHI上升0.52%,报3,064.90点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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