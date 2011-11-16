〔纽约期市〕软商品市场全线回落,欧债危机令投资者离场观望

路透纽约/伦敦11月16日电---软商品期货周三全线回落,成交清淡,欧债危机令投资者离场观望.

ICE可可期货从稍早的跌势中反弹,之前因供应充裕跌至两年半盘中低位.

德法两国在欧洲央行是否应介入,遏制欧元区不断升级的债务危机方面出现分歧,欧洲央行规模不大的购债行动未能阻止危机扩散.

根据汤森路透数据,1900 GMT,纽约市场市场收盘时成交量在较30日均值高6%到低逾40%之间.

纽约市场交投最活跃的指标3月可可期货CCH2跌1美元,收报每吨2,536美元,盘中跌至两年半新低2,505美元.

伦敦3月可可期货LCCH2挫2英镑,收报每吨1,608英镑.

来自西非的充裕供应对可可价格不利.最大生产国科特迪瓦的可可到港加速.

交易商称,ICE-12月可可合约交割规模不大,为5,160吨,这并不令人意外,因这是2012年3月开始执行更高规格要求前的最後一个合约,投资者不愿接受交割.

期糖和咖啡期货走低,多数合约的走向不明.

ICE-3月原糖期货SBH2跌0.29美分,收报每磅24.52美分.伦敦12月白糖期货LSUZ1挫5.30美元,至每吨635.60美元.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收挫3.65美分,或1.5%,收报每磅2.3905美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收跌22美元,报每吨1,870美元.(完)