〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低2.5%,因投资者厌恶风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月16日电---美国小麦期货周三收低,交易商说因为投资者担忧欧债危机可能蔓延至全球,这促使他们规避风险资产.
美元走强也扶助投资者对小麦周二上涨有一轮锁定获利动作.
CBOT-12月软红冬麦WZ1下跌2.5%,且在此间市场相继跌穿其30日和40日移动均线的关键支持位.
CBOT小麦成交量超过11.5万口,均高于30天和250天均值.
交易消息人士称,沙特阿拉伯将在周末发出标购,寻求27.5万吨小麦.
AgResource预计,明年全球小麦预料达6.826亿吨,今年为6.833亿吨.
12月小麦期货WZ1收跌16美分,报每蒲式耳6.16-3/4美元.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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