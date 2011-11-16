版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 03:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低2.5%,因投资者厌恶风险

路透芝加哥11月16日电---美国小麦期货周三收低,交易商说因为投资者担忧欧债危机可能蔓延至全球,这促使他们规避风险资产.

美元走强也扶助投资者对小麦周二上涨有一轮锁定获利动作.

CBOT-12月软红冬麦WZ1下跌2.5%,且在此间市场相继跌穿其30日和40日移动均线的关键支持位.

CBOT小麦成交量超过11.5万口,均高于30天和250天均值.

交易消息人士称,沙特阿拉伯将在周末发出标购,寻求27.5万吨小麦.

AgResource预计,明年全球小麦预料达6.826亿吨,今年为6.833亿吨.

12月小麦期货WZ1收跌16美分,报每蒲式耳6.16-3/4美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐