〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货结束三日连涨收跌,受累于多头平仓

路透芝加哥11月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三回落1%,结束三日连涨,交易商称,因在忧虑欧元区危机的背景下,美元走强引发多头平仓.

美元兑欧元触及五周高位,因法国和意大利借贷成本攀升令对欧债危机可能扩散的忧虑升温.

市场交投清淡,大豆成交量较30日均值少近40%,较250日均值低20%.

豆粕和豆油期货跟随大豆期货走低,但美国原油期货劲扬限豆油期货跌幅.

大豆期货在之前三日连涨,因市场传言中国购买美国大豆,近几天购买多至10船船货.

CBOT-1月大豆合约SF2收挫12-1/2美分,报每蒲式耳11.87-3/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.12美分,报每磅52.48美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1回落5美元,收报每短吨296.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为139,614口,豆油为126,110口,豆粕为70,295口.

以下为CBOT农产品期货在1949GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 642.75 -2.75 -0.4% 2.2%

CBOT大豆Sc1 1187.75 -12.50 -1.0% -14.8%

CBOT豆粕SMc1 296.40 -5.00 -1.7% -20.0%

CBOT豆油BOc1 52.48 -0.12 -0.2% -9.1%

CBOT小麦Wc1 616.75 -16.00 -2.5% -22.3%

CBOT稻米RRc1 1495.50 -27.00 -1.8% 6.9%

NYMEX原油期货CLc1 102.42 3.05 3.1% 12.1%

道琼工业指数.DJI 12,065 -31 -0.3% 4.2%

现货金XAU= 1772.20 -8.80 -0.5% 24.9%

欧元/美元EUR= 1.3514 -0.0022 -0.2% 1.3%

美元指数.DXY 78.0040 0.1320 0.2% -1.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1884 38 2.1% 6.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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