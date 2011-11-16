〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加7,050万美元--iMoneyNet

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月16日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至11月15日的最近一周美国货币市场基金资产增加7,050万美元,至2.613万亿(兆)美元.
报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加6.006亿美元,至2.327万亿美元.免税货币市场基金资产增减少5.301亿美元,至2,862.4亿美元.
报告指出,应税货币市场资金收益率连续第16周持稳在0.02%.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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