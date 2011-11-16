〔纽约期市〕ICE期棉在交投清淡中涨跌互见,静待USDA销售报告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月16日电---期棉周三涨跌互见,交投清淡,分析师说因为市场人士静待政府销售报告,以得悉最大的消费者中国是否再次大量买入棉花.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.84美分,报每磅1.035美元,盘中交投区间介于1.0207至1.0436美元.
目前交投最活跃的3月期棉CTH2跌0.14美分,报每磅1.0048美分,日内交投区间为0.9845-1.0088美元.
汤森路透初步数据显示,周三总成交量接近19,500口,低于30日均值不到3%.
12月期棉合约在10月高位1.0505美元至11月低位0.9596美元的宽阔区间交投.
分析师称市场人士在下周首个交割通知日来临前正出脱部位.
市场留意美国农业部(USDA)周四发布的一周出口销售报告,以得知中国是否为主要棉花买家.
在上周报告中,美国农业部称中国买入99.61万出口包的棉花.
交易所数据显示,截至11月15日,期棉未平仓合约为143,259口,上日为146,914口.
洲际交易所数据显示,周二成交量为57,321口,是2月18日来最高.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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