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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 04:22 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉在交投清淡中涨跌互见,静待USDA销售报告

路透纽约11月16日电---期棉周三涨跌互见,交投清淡,分析师说因为市场人士静待政府销售报告,以得悉最大的消费者中国是否再次大量买入棉花.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨0.84美分,报每磅1.035美元,盘中交投区间介于1.0207至1.0436美元.

目前交投最活跃的3月期棉CTH2跌0.14美分,报每磅1.0048美分,日内交投区间为0.9845-1.0088美元.

汤森路透初步数据显示,周三总成交量接近19,500口,低于30日均值不到3%.

12月期棉合约在10月高位1.0505美元至11月低位0.9596美元的宽阔区间交投.

分析师称市场人士在下周首个交割通知日来临前正出脱部位.

市场留意美国农业部(USDA)周四发布的一周出口销售报告,以得知中国是否为主要棉花买家.

在上周报告中,美国农业部称中国买入99.61万出口包的棉花.

交易所数据显示,截至11月15日,期棉未平仓合约为143,259口,上日为146,914口.

洲际交易所数据显示,周二成交量为57,321口,是2月18日来最高.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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