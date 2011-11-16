〔全球金市〕金价因美国通胀回落而走低,且受累于欧元区担忧

* 美国消费者价格指数回落,损及黄金对冲通胀的吸引力

* 德法两国就欧洲央行地位出现分歧,加重对欧洲危机的担忧

* 美国黄金成交量一周来首次高于30日均值

路透纽约/伦敦11月16日电---金价周三回落,受累于美国消费者价格指数回落和德法两国就欧洲央行(ECB)是否应采取更多行动遏制欧债危机出现分歧後引发的不确定性.

美国10月消费者价格指数四个月来首次下降,巩固了在经济成长缓慢的情况下,通胀势将回落的观点,消息推动金价走低.

对欧债危机的担忧也令金价承压.法国为欧洲央行采取更强有力行动辩护,但德国对此持反对态度.

1921GMT,现货金XAU=跌0.4%,报每盎司1,774.19美元.

稍早,现货金跟随股市最初的跌势,跌向1,750美元.

黄金和美元间的25日逆向关联系数徘徊在约六个月最窄水平附近,因焦虑不安的投资者在美元而非黄金中寻求避险.

而黄金与标普500指数的正关联性接近6月以来最强.

美国12月期金GCZ1结算价跌7.90美元,报每盎司1,774.30美元,成交量一周来首次超过30日均值,打破交投放缓的趋势.

现货银XAG=回落1.4%,报每盎司34.03美元.

现货铂金XPT=跌0.6%,报1,628.24美元,现货钯金XPD=挫1.3%,至651.47美元.

--------------------------1921GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1774.30 -7.90 -0.4 1753.90 1784.80 153,150

COMEX白银期货 SIZ1 33.822 -0.634 -1.8 33.570 34.630 44,028

COMEX铂金期货 PLF2 1631.20 -11.50 -0.7 1613.00 1649.00 5,461

COMEX钯金期货 PAZ1 654.45 -12.60 -1.9 648.50 667.95 2,704

现货金 XAU= 1774.19 -6.81 -0.4 1754.45 1783.29

现货银 XAG= 34.030 -0.490 -1.4 33.660 34.600

现货铂金 XPT= 1628.24 -9.26 -0.6 1614.00 1642.00

现货钯金 XPD= 651.47 -8.91 -1.3 651.27 665.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=