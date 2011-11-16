〔金属期市〕欧债危机忧虑日增而铜价走高,受供应面和美经济数据支撑

* 欧元区债务忧虑渐长,铜价竭力坚守涨幅

* Freeport的Grasberg工人坚持薪资要求

* 1-9月全球铜市供应盈馀为23.68万吨--WBMS

* 周四将公布美国10月房屋开工数据

路透纽约/伦敦11月16日电---铜价周三在震荡市况中微升,因全球第二大铜矿导致的供应风险升高,且美国经济数据利好.

但走势并不明确,因交投持续清淡,因此铜价很容易出现另一轮下档修正,因对欧洲债务危机蔓延的忧虑盖过铜市利好的基本面.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3升50美元,收报每吨7,730美元.

纽约铜价则未追上伦敦的涨势.纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1跌1.70美分,收于每磅3.4845美元,盘中交投于3.43-3.5380美元.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘时,成交量约为4.55万口,仍较30日均值低逾20%.

全球投资者现在主要的担心是,债务危机从希腊等实力最弱且负债累累的欧元区经济体蔓延至诸如意大利、西班牙甚至法国的较大经济体.

10年期意大利公债收益率(殖利率)重回7%上方,而法国借贷成本同样上升,并料将持续承压.欧洲央行干预以平复市场的做法未能抚平对债务危机正蔓延至法国的忧虑.

印尼Freeport的Grasberg铜矿工会仍坚持要求得到7.50美元时薪而公司执行长则认为时薪要求"过分",这一消息给铜价带来了微弱的支持.

美国经济数据同样提供了一些支持.美国10月消费者物价指数(CPI)四个月来首次下滑;工业生产则较前月成长0.7%,高于预估.此为美国经济正重回正轨的信号.[ID:nCN1223894][ID:nCN1221622]

世界金属统计局周三表示,2011年1-9月全球铜市供应盈馀为23.68万吨,上年同期为盈馀1.82万吨.

LME三个月期锌CMZN3收高52美元至每吨1,960美元,此前秘鲁锌矿商Volcan (VOL_pb.LM)(VOLa.LM)与工人于周二就薪资达成协议.

以下为1910GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 351.15 1.00 +0.29 444.70 -21.04

LME期铝 2156.00 38.00 +1.79 2470.00 -12.71

LME期铜 7730.00 50.00 +0.65 9600.00 -19.48

LME期铅 2029.00 23.00 +1.15 2550.00 -20.43

LME期镍 18135.00 585.00 +3.33 24750.00 -26.73

LME期锡 21700.00 225.00 +1.05 26900.00 -19.33

LME期锌 1959.00 51.00 +2.67 2454.00 -20.17

上海期铝 16155.00 -110.00 -0.68 16840.00 -4.07

上海期铜 56330.00 -1050.00 -1.83 71850.00 -21.60

上海期锌 15110.00 -195.00 -1.27 19475.00 -22.41

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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