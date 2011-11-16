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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 05:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低1.58%,Nasdaq指数收跌1.73%

路透纽约11月16日电---美国股市周三在成交量持续清淡中收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点;标准普尔500指数.SPX收低20.89点,或1.66%,至1,236.92点.Nasdaq指数.IXIC下跌46.59点,或1.73%,报2,639.61点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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