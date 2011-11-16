〔纽约汇市〕欧元跌至五周低位,因债务危机加剧

* 欧元触及五周低位,关注1.3140美元附近的10月低位

* 欧洲央行购买意大利公债未能压低收益率

* 随着危机向核心欧元区国家扩散,料欧元将进一步走低

路透纽约11月16日电---欧元兑美元和日圆周三跌至五周低位,法国和意大利借贷成本不断攀升令对欧债危机扩散的担忧升温.

欧洲央行购买意大利和西班牙公债仅给市场带来短暂的释然.一旦央行停止干预,收益率将再度攀升,因投资者对欧洲央行能购买多少公债来支撑债市存疑.

分析师预计,欧元仍将承压,因看似欧元区外围危机正向核心国家扩散,法国是投资者的最新目标,决策者在寻找危机解决方案方面行动迟缓.

"欧元/美元近期受许多事件影响呈拉锯走势,但欧洲央行今日干预意大利和西班牙公债市场给欧元/美元一定的提振,"纽约零售券商FXDD的首席汇市分析师Greg Michalowski表示,"明日,西班牙按计划将标售40亿欧元10年期公债.标售结果将为市场提供投资者对该国公债真正需求的线索."

欧元兑美元EUR=尾盘回落0.3%,报1.3495美元,稍早跌至1.3427美元的低位,根据路透数据,此为10月10日以来最低.

欧元兑日圆EURJPY=挫0.4%,报103.87日圆,稍早触及103.37日圆.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)称将要求欧洲央行为意大利的银行提供更多的资金渠道,引发对欧元区银行体质的担忧.

"市场对欧洲将找到解决危机方案的相信程度正在逐步消退,这在债市得到反应,"科罗拉多州Western Union Business Solutions的外汇交易员Paul Bregg表示.

交易商称,宏观基金抛售欧元.纽约梅陇银行驻波士顿的全球外汇部董事总经理Samarjit Shankar称,欧元的净流入"实际上已经枯竭."