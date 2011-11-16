〔美股业绩〕应用材料第四季营收下滑但略胜预期,股价盘後下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 季度营收胜预期
* 调整後每股盈利(EPS)为0.21美元
* 股价盘後下滑
路透旧金山11月16日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周三公布的会计年度第四季营收胜预期,但预计明年初业务将受到经济艰难影响.
应用材料公布,第四季营收为21.8亿美元,跌24%,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计为21.51亿美元.
该公司公布,第四季不计入特殊项目的净利为2.71亿美元,或每股盈利0.21美元,上年同期分别为4.76亿美元和0.36美元.
公布业绩後,应用材料股价盘後下挫3%,至12.12美元,收盘跌1.34%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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