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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 05:25 BJT

〔美股业绩〕应用材料第四季营收下滑但略胜预期,股价盘後下滑

* 季度营收胜预期

* 调整後每股盈利(EPS)为0.21美元

* 股价盘後下滑

路透旧金山11月16日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周三公布的会计年度第四季营收胜预期,但预计明年初业务将受到经济艰难影响.

应用材料公布,第四季营收为21.8亿美元,跌24%,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计为21.51亿美元.

该公司公布,第四季不计入特殊项目的净利为2.71亿美元,或每股盈利0.21美元,上年同期分别为4.76亿美元和0.36美元.

公布业绩後,应用材料股价盘後下挫3%,至12.12美元,收盘跌1.34%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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