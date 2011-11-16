〔新西兰经济〕第三季生产者物价指数投入物价和产出物价增长放缓

路透惠灵顿11月17日电---新西兰第三季生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价均较前季增长放缓,显示物价压力有所缓和,且支持了因全球经济前景不明朗,央行将维持低利率直至明年的预期.

官方数据周四显示,新西兰第三季PPI投入物价较前季增长0.6%,为连续第八个季度增长,但增幅为2009年第四季来最低.

第三季生产者物价指数产出物价较前季增长0.2%,为连续第七个季度上涨,但涨幅为今年最小.

产出价格分项指数较去年同期增长3.5%,投入价格分项指数则同比上涨4.7%.(完)

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