〔新西兰经济〕第三季生产者物价指数投入物价和产出物价增长放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透惠灵顿11月17日电---新西兰第三季生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价均较前季增长放缓,显示物价压力有所缓和,且支持了因全球经济前景不明朗,央行将维持低利率直至明年的预期.
官方数据周四显示,新西兰第三季PPI投入物价较前季增长0.6%,为连续第八个季度增长,但增幅为2009年第四季来最低.
第三季生产者物价指数产出物价较前季增长0.2%,为连续第七个季度上涨,但涨幅为今年最小.
产出价格分项指数较去年同期增长3.5%,投入价格分项指数则同比上涨4.7%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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