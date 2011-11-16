〔美国股市〕收低,关注欧债危机对经济及银行体系的潜在影响

* 法国公债较可比德债收益率差触及欧元面世以来最高

* 戴尔和Abercrombie公布业绩後股价下滑

* Rambus在反垄断诉讼中败诉,股价暴跌61%

* 道指收跌1.6%,标普500指数和Nasdaq指数下滑1.7%

路透纽约11月16日电---美国股市周三收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.

对增长的担忧打压诸如金融和材料等板块.这些类股扩大跌幅,此前评级机构惠誉称,尽管美国银行业前景稳定,但如果欧债危机不迅速解决其前景可能恶化.

稍早,穆迪下调多家德国国有银行的评等,称一旦需要,获得外部支持的机率降低.

Themis Trading的交易部联席经理Joe Saluzzi称,两家评级机构的做法是股市尾盘大幅走低的催化剂.