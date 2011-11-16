〔美国股市〕收低,关注欧债危机对经济及银行体系的潜在影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 法国公债较可比德债收益率差触及欧元面世以来最高
* 戴尔和Abercrombie公布业绩後股价下滑
* Rambus在反垄断诉讼中败诉,股价暴跌61%
* 道指收跌1.6%,标普500指数和Nasdaq指数下滑1.7%
路透纽约11月16日电---美国股市周三收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.
对增长的担忧打压诸如金融和材料等板块.这些类股扩大跌幅,此前评级机构惠誉称,尽管美国银行业前景稳定,但如果欧债危机不迅速解决其前景可能恶化.
稍早,穆迪下调多家德国国有银行的评等,称一旦需要,获得外部支持的机率降低.
Themis Trading的交易部联席经理Joe Saluzzi称,两家评级机构的做法是股市尾盘大幅走低的催化剂.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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