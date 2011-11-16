(重发)〔国际油市〕美国原油期货升破102美元,因Seaway管线输送方向将逆转

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路透纽约11月16日电---美国原油期货周三大幅跳涨,因有消息称Seaway输油管线计划在明年逆转输油方向,此举料将帮助消化库欣的大量库存.

Enbridge(ENB.TO)和Enterprise Products Partners(EPD.N)表示,他们计划将每日输送能力35万桶的Seaway管线的输油方向逆转,目前该管线将原油从美湾沿岸地区输往库欣.

布兰特原油期货盘中重挫,上述消息令布兰特较美国原油期货的溢价CL-LCO1=R缩窄至每桶8.30美元,为3月以来最低.该价差在11月8日曾触及19.91美元,10月还攀升至28美元以上的纪录高位.

美国能源资料协会(EIA)报告称,上周美国原油库存减少,但降幅低于预期.该报告的影响被Seaway消息所掩盖.

EIA表示,美国11月11日止当周原油库存下降106万桶,馏分油库存减少214万桶,汽油库存则上升99.2万桶.

根据路透对分析师的访查,市场原先预计美国上周原油库存下降120万桶,汽油和馏分油库存则预计分别减少70万桶和210万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1升3.22美元或3.24%,结算价报每桶102.59美元,盘中在98.39至102.89之间交投.该期约将于周五到期.

尽管美国原油价格跳升至关键的100美元心理关口上方,逼近五个月高点,但隐含波动率下滑.

消息人士称,北海地区Buzzard油田仍在减产,拖延了更多原油的装船.这些原油通常决定着指标布兰特原油的价格.

美国奥巴马政府提议在2025年底之前,将汽车燃料使用效率提高一倍,至每加仑54.5英里.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 102.59 3.22 3.2% 98.39 102.89 367,880 353,319

1月原油 102.60 3.17 3.2% 98.43 102.91 323,140 153,152

12月RBOB汽油 2.6273 0.0416 1.6% 2.5615 2.6326 39,077 43,907

1月RBOB汽油 2.6319 0.0398 1.5% 2.5656 2.6359 46,685 33,417

12月取暖油 3.1346 -0.0367 -1.2% 3.1083 3.1798 63,712 52,775

1月取暖油 3.1409 -0.0331 -1.0% 3.1150 3.1812 49,838 33,814

ICE合约

1月布兰特 111.88 -0.30 -0.3% 110.14 112.50 260,611 20,240

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 1,178,23 743,768 678,420 1,357,125 26,579

汽油 170,143 134,358 136,279 297,549 -4,526

取暖油 180,369 133,172 140,017 297,574 -3,029(完)