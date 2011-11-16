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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 06:13 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,受不断升温的欧债危机忧虑拖累

路透多伦多11月16日电---加元兑美元周三收低,但高于盘中所及一个月低点,有关欧元区债务危机正蔓延的忧虑令投资者远离风险资产.

该忧虑也打压全球股市和欧元下跌,欧洲央行购债行动既未能遏制欧元区公债价格大跌,也未能平复债务危机扩散的忧虑.

评级机构惠誉的一份报告同样令市场情绪受创.报告称美国银行业对欧洲市场直接曝险敞口尚处可控水平,但倘若危机进一步蔓延会带来严峻风险.

加元兑美元CAD=D4收报1.0229加元,或0.9776美元,低逾周二北美市场收盘价1.0208加元,或0.9796美元.

加元盘中走势震荡,日低为1.0290加元.日高则为1.0172加元,受油价升破每桶100美元的提振.

BMO Capital Markets外汇销售主管Blake Jespersen表示,加元兑美元支撑位约为1.0350加元,阻力位则接近平价水准.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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