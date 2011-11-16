〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,受不断升温的欧债危机忧虑拖累

路透多伦多11月16日电---加元兑美元周三收低,但高于盘中所及一个月低点,有关欧元区债务危机正蔓延的忧虑令投资者远离风险资产.

该忧虑也打压全球股市和欧元下跌,欧洲央行购债行动既未能遏制欧元区公债价格大跌,也未能平复债务危机扩散的忧虑.