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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--11月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月16日(三)

2350 - 资本流动数据.

11月17日(四)

0130 - 强化流动性日债标售.

0530 - 九州电力(9508.T)副社长Michiaki Uriu举行新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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