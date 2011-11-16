《综述》美国10月CPI较前月下滑0.1%,令美联储放宽政策空间扩大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国10月CPI较前月下滑0.1%,因汽油和轿车价格下降
* 10月核心CPI较前月升0.1%
* 10月工业生产较前月成长0.7%,为7月以来最大升幅
* 11月NAHB房屋市场指数升至20
路透华盛顿11月16日电---美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,为四个月来的首次下降,缓解了捉襟见肘的家庭开支压力,且假若美国经济步履蹒跚,可让美国联邦储备理事会(美联储,FED)拥有放宽货币政策的更大空间.
目前美国经济增长正在积聚动能,周三公布的另一份报告显示,10月美国工业生产强劲反弹,得益于工厂加紧生产.
"近期公布的经济数据均显示,美国经济活动的动能正在加快,"多伦多道明证券(TD Securities)资深宏观经济策略师Millan Mulraine指出.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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