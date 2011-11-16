《综述》美国10月CPI较前月下滑0.1%,令美联储放宽政策空间扩大

路透华盛顿11月16日电---美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,为四个月来的首次下降,缓解了捉襟见肘的家庭开支压力,且假若美国经济步履蹒跚,可让美国联邦储备理事会(美联储,FED)拥有放宽货币政策的更大空间.