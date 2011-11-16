版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 06:40 BJT

《综述》美国10月CPI较前月下滑0.1%,令美联储放宽政策空间扩大

* 美国10月CPI较前月下滑0.1%,因汽油和轿车价格下降

* 10月核心CPI较前月升0.1%

* 10月工业生产较前月成长0.7%,为7月以来最大升幅

* 11月NAHB房屋市场指数升至20

路透华盛顿11月16日电---美国10月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,为四个月来的首次下降,缓解了捉襟见肘的家庭开支压力,且假若美国经济步履蹒跚,可让美国联邦储备理事会(美联储,FED)拥有放宽货币政策的更大空间.

目前美国经济增长正在积聚动能,周三公布的另一份报告显示,10月美国工业生产强劲反弹,得益于工厂加紧生产.

"近期公布的经济数据均显示,美国经济活动的动能正在加快,"多伦多道明证券(TD Securities)资深宏观经济策略师Millan Mulraine指出.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐