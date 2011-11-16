〔美国债市〕公债价格上涨,受欧元区忧虑及股市下跌带动

* 股市下跌及欧元区忧虑引发对公债的避险买盘

* 法国10年期公债收益率触及4月以来最高水准

* 美国周四将公布房屋开工年率、一周初请失业金人数及费城联邦储备银行指数

* 人们认为美国经济数据走强只是稍纵即逝

路透纽约11月16日电---美国公债价格周三上涨,因股市下跌且人们担心欧债危机可能将蔓延引发对美国公债的避险买盘.

欧洲国家借贷成本上升,令人更加担心欧洲经济将陷入衰退,这将会蔓延至欧洲以外.

法国10年期公债收益率升至4月以来最高水准,意大利公债收益率则升逾7%.

人们对欧洲金融危机起因的看法可能将在未来几天及几周内决定投资者的风险意愿.

分析师称,周四美国将公布的房屋开工年率、一周初请失业金人数及费城联邦储备银行指数可能将被欧债危机的影响所盖过.

"随着欧洲危机加剧,人们认为美国将因欧洲情势的蔓延而在三个月内再次陷入悲观情绪,"Decision Economics董事经总理兼资深分析师Cary Leahey称.

债市亦在关注股市走势,以此作为投资者风险胃纳的反应,周四市场料将持续动荡.

周三美股三大股指.SPX.IXIC.DJI尾盘时下跌,债市则上涨.

"股市处于近期高位和低位的中间,并不确切知道该往哪儿走,美国经济数据虽然不错,但因欧洲情势而不会有太大作用,"Leahey称.

分析师称,美国经济数据出现任何意外疲弱,都会得到超大反应,因投资者把其视作经济疲弱即将来临的预兆.

相反,经济走强的信号可能引发越加温和的反应,因投资者预计新年之後强势将过去.

"目前债市价格倾向于上涨,收益率下跌,"Leahey称,"由于经济数据较好,债市收益率不会下跌太多,价格只会微幅上涨,这是目前市场的心理."

指标10年期公债US10YT=RR价格涨11/32,收益率降至2.01%,周二尾盘为2.05%,三周前为2.40%.交易商称,收益率将很难跌至2%以下.

欧洲央行周三买入意大利和西班牙公债,以抑制这一地区公债收益率快速上升.

法国10年期公债较可比德债收益率差周三扩大至欧元面世以来的高位195个基点,显示投资者除了德债以外,不愿持有欧元内其他债券.

美国10月消费者物价指数在四个月内首次下降,但美国公债几乎未受影响.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (持平) 0.259

五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (+ 4/32) 0.887

10年期公债US10YT=RR 99-29/32 (+11/32) 2.009

30年期公债US30YT=RR 101-20/32 (+29/32) 3.042 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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