〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连涨两日,升至逾两周高位

路透伦敦11月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三升至逾两周高位,受助于运往中国的铁矿石船货订单.

波罗的海乾散货运价指数涨38点或2.06%,至1,884点,连续第二日上涨.

"(海岬型船运市场)推动了整体需求的上升,尤其是大西洋地区的活动,"经纪商Fearnleys表示.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

"我们仍认为运费仍呈波动走势,由于市场供应增加,我们偏向认为中短期运费仍呈负面走势,"Wells Fargo Securities资深分析师Michael Webber表示.

随着铁矿石现货价格已连涨12日,其价格已升至近一个月高位,主要消费国中国钢铁价格坚挺,刺激了对铁矿石的买兴,并帮助其从上月的跌势中反弹.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上升3.7%,平均获利为28,590美元,连续第二日上涨,并触及近三周高点.上个月该指数触及2010年11月以来高位.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.85%,平均获利为14,265美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

船只供应增加料在未来数月限制干散货运费,经济形势不确定以及中国增速减缓亦令其承压.(完)