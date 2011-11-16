《美国重要政经日程》--11月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 商务部公布10月房屋开工年率.

1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1330 - 农业部公布一周出口销售报告.

1330 - 全美气象服务(NWS)公布30-60日天气预报.

1500 - 参议院财务委员会就Mary Miller和Alastair Fitzpayne分别出任财政部次长和助理次长的提名举行听证会.

1500 - 参议院金融委员会对由前美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格出任美国联邦存款保险公司(FDIC)副总裁的提名举行确认听证会.

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存数据.

1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券、两年、五年和七年期公债标售.

1800 - 财政部标售10年期通胀保值债券.

2000 - 农业部发布糖全球市场和贸易报告.

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)