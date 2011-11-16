〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初走势挣扎,因债务危机蔓延忧虑持续

2204GMT---欧元兑美元和日圆在亚洲市场盘初徘徊于五周低点,为连续第三日下跌,因债市动荡席卷欧洲.这已推高了法国等核心欧元区国家的融资成本,令市场对欧洲央行(ECB)更有力进行干预的呼声升高.但德国一如往常对此举表示反对.