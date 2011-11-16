〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初走势挣扎,因债务危机蔓延忧虑持续

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2204GMT---欧元兑美元和日圆在亚洲市场盘初徘徊于五周低点,为连续第三日下跌,因债市动荡席卷欧洲.这已推高了法国等核心欧元区国家的融资成本,令市场对欧洲央行(ECB)更有力进行干预的呼声升高.但德国一如往常对此举表示反对.
欧元兑美元EUR=报1.3460,一度挫跌至1.3430,此为10月10日以来的最低.欧元兑日圆EURJPY=R亦触及103.40附近的五周低点.
美元指数.DXY扩大涨势,升至五周高点78.397.澳元兑美元AUD=D4回撤至1.0075美元,向平价水准进一步靠近.
意大利新总理料将于周四向上议院提交撙节计划.与此同时,消息人士称希腊正在与民间债权人商讨一项旨在削减公共债务的协议.
亚洲今日无重要数据公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。