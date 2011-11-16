〔美国股市〕ADR收低,受欧债危机忧虑加剧拖累

路透纽约11月16日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三收低,因更多迹象显示,欧元区债务危机可能恶化.

交易最後一小时卖压加剧,此前评级机构惠誉警告,欧洲危机蔓延为美国银行业带来风险.

穆迪稍早调降了数家州立银行评级,指称若其求援,得到外部帮助的可能性降低.

有关经济增长的忧虑令金融股和原物料股等对景气循环较为敏感的行业承压.

在美国上市的苏格兰皇家银行ADR(RBS.N)下降4.1%至6.55美元.汇丰控股ADRHBC.N下跌3.7%至38.44美元.

巴克莱(BCS.N)下挫3.4%至10.67美元.National Bank of GreeceNBG.N下降3.2%至每股0.48美元.

亚洲公司今日表现最差,此前日本股市日经指数跌近1%.亚洲公司表现一直优于欧洲公司.

丰田汽车(TM.N)下滑0.6%至63.54美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌1.7%,标准普尔500指数.SPX亦下降1.7%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌1.6%,纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下挫1.9%.

纽约梅隆银行的拉美ADR指数.BKLA下降1.5%.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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