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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--11月17日-11月24日****

路透11月17日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------11月14日当周---------------------------------

11月17日(四)

无重要经济数据公布.

11月18日(五)

无重要经济数据公布.

-------------------------------11月21日当周---------------------------------

11月20日(日)

2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- +2.4%

进口(较上年同期) -- +12.1%

贸易收支(亿日圆) -- 顺差3,004

11月21日(一)

无重要经济数据公布.

11月22日(二)

无重要经济数据公布.

11月23日(三)

2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 100

11月24日(四)

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平

核心CPI(较上年同期) -- +0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -- -0.4%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --

外资投资日股(10亿日圆) -- --(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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