〔货币市场〕美元融资压力持续,因欧债危机久拖不决

路透纽约11月16日电---银行业的美元融资压力周三加剧,因欧债危机冲击市场,同时欧洲公债收益率(殖利率)上升.

指标无担保美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)升至2010年夏季欧债危机爆发以来的高点,而欧元与美元互换成本则触及雷曼兄弟2008年破产以来的高点.

"三个月期LIBOR/欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)基差互换利差为负124个基点,较负130个基点收窄.这仍显示市场相当担忧."RBS证券短期利率策略主管Jim Lee表示.

"如果利差达到或者大于130个基点,就意味着你借入美元要付出130个基点的代价,这与通过外汇互换安排融资的成本相同."

根据美国联邦储备理事会(美联储,FED)每周向其他央行提供的美元互换安排,难以从其他金融机构融资的欧洲银行业者,可从欧洲央行(ECB)那里获得美元贷款.

"下一次(84天期贷款)操作将在12月7日进行.如果利差高于该水准,应该就会有更多银行通过外汇互换安排融资."Lee说.

三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP利差为负129个基点,为2008年以来最宽阔水平.

三个月期欧元LIBOR和隔夜利率交换(OIS)EUR3MFSR=EUREON3M=之间的利差盘中报83个基点,一度触及2009年初以来高点90个基点.该指标衡量金融市场的紧张程度.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>