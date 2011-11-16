〔货币市场〕美元融资压力持续,因欧债危机久拖不决

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月16日电---银行业的美元融资压力周三加剧,因欧债危机冲击市场,同时欧洲公债收益率(殖利率)上升.
指标无担保美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)升至2010年夏季欧债危机爆发以来的高点,而欧元与美元互换成本则触及雷曼兄弟2008年破产以来的高点.
"三个月期LIBOR/欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)基差互换利差为负124个基点,较负130个基点收窄.这仍显示市场相当担忧."RBS证券短期利率策略主管Jim Lee表示.
"如果利差达到或者大于130个基点,就意味着你借入美元要付出130个基点的代价,这与通过外汇互换安排融资的成本相同."
根据美国联邦储备理事会(美联储,FED)每周向其他央行提供的美元互换安排,难以从其他金融机构融资的欧洲银行业者,可从欧洲央行(ECB)那里获得美元贷款.
"下一次(84天期贷款)操作将在12月7日进行.如果利差高于该水准,应该就会有更多银行通过外汇互换安排融资."Lee说.
三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP利差为负129个基点,为2008年以来最宽阔水平.
三个月期欧元LIBOR和隔夜利率交换(OIS)EUR3MFSR=EUREON3M=之间的利差盘中报83个基点,一度触及2009年初以来高点90个基点.该指标衡量金融市场的紧张程度.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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