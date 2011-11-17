华为称已将经营重心转至提高利润率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴塞罗那11月16日电---中国华为[HWT.UL]解决方案副总裁詹姆斯・赖(James Lai)表示，公司获得稳固的市场地位之後，已将重心转向提高利润率。华为已拥有全球移动电信设备市场五分之一的份额。
詹姆斯・赖在投资者会上表示：“我们不再试图赢得所有协议，那是华为过去的做法。我们现在要提高利润率，而不是市场份额，这事关利润，我们已经有足够的市场渗透率。”
华为和其中国另一家电信设备商——中兴通讯(000063.SZ)在过去几年中积极抢占电信设备市场份额，使爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子[NOKI.UL]和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA等欧洲竞争对手倍感压力。
詹姆斯・赖表示，公司计划在未来某个时间公开上市，但称这不是近期的议事日程。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。