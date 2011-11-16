《中国报摘》--中国证券报11月17日

* 头版头条:

--中国人民银行发布三季度货币政策执行报告称,下一阶段继续实施稳健的货币政策,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据经济形势的变化,适时适度进行预调微调.

* 其他:

--工信部科技司副司长李力透露,物联网"十二五"(2011-2015年)发展规划将在最近几日内出台,规划将从产业、财税等多方面，提升物联网产业发展水平.

--商务部发文提出,"十二五"期间洗染业营业收入力争年均增长18%以上,到2015年突破1,000亿元人民币.

--从环保部了解到,《环境空气质量标准》开始向全社会第二次公开徵求意见.二次徵求意见稿的最大调整是将PM2.5、臭氧(8小时浓度)纳入常规空气质量评价.

--据悉,新华人寿首次公开发行(IPO)申请已获得证监会通过,最快将在12月实现A+H同步上市,成为A股第四家上市保险公司.

--中国铁建(601186.SS)公告称,旗下子公司中铁十五局集团中标中国青旅河北霸州久久乐龄等多个项目,中标价合计约为104.28亿元,约占公司2010年营业收入的2.22%.

--停牌近三个月的置信电气(600517.SS)公告称,国网电科院通过参与定向增发和受让公司原股东股权,成为公司第一大股东.国网电科院承诺,旗下多家主营非晶合金变压器的公司将注入置信电气.

--继中国医药(600056.SS)停牌後,同为中国通用技术(集团)旗下的天方药业600253.SS也发布停牌公告,集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项.

--华联股份(000882.SZ)公告称,基于目前债券市场利率水平、供需情况等发生较大的变化,无法达到公司发行公司债券改善负债结构、降低财务费用的目的,公司决定放弃本次公司债券的发行.

--航天动力(600343.SS)公告称,公司拟以不低于12.59元/股的价格,向控股股东西安航天科技工业公司及机构投资者定向增发不超过8,000万股,募集资金10亿元用于汽车液力变矩器建设项目.

--河北钢铁(000709.SZ)公告称,公司拟发行不超过38亿股,募集资金不超过169.15亿元,向股东邯钢集团收购其持有的邯宝公司100%股权,发行价格为4.28元/股.

--工信部装备司司长张相木表示,高端装备制造业"十二五"规划即将下发.其中,智能装备发展专项、卫星及应用发展专项的国家补贴资金已经落实,智能装备首台套补贴占到产品销售价格的25-50%.(完)

--整理 曾菱; 审校 黄凯