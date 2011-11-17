中国甘肃校车交通事故造成18名幼儿丧生

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月16日电---当地媒体报导称，甘肃省正宁县周三发生一辆运煤货车与一辆超载校车相撞事故，造成18名幼儿死亡。
新华社报导称，校车司机和车上一名教师也在事故中遇难，另有44人受伤，其中10人伤势严重。
中国国有电台新闻称，初步调查显示，原本荷载9人的校车实载了64人，属严重超载。
报导称，调查人员正在检查事故原因，但尚不清楚事故责任可能属于货车还是校车。
当地官员紧急赶往事故现场提供支援，并承诺会避免此类事故，但中国网民对安全执法松懈的“讨伐之声”铺天盖地。
新浪微博的一名网友称：“幼儿园对如此严重的超载负有不可推卸的责任。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。