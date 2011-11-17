〔美国债市〕德银报告称,优质金融贷款担保ABS或是不错的投资选择

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月16电---据德意志银行周三发布的报告,采取买入并持有策略的投资者对债券信用评级变动情况比较敏感,应考虑买入由所谓的优质金融贷款资产担保的债券.
这些贷款通常发放给中小型企业,用于支付第一年的财产险/伤害险保费.
德银有资产担保的证券(ABS)分析师Ellen Callahan说,此类资产的收益率较高,从历史角度而言损失率较低,且即使在经济不景气时评级依然稳定.
考虑到其期限较短,此类资产对经济波动的敏感程度也低于其他的非传统资产.虽然这种证券化方式自1990年来以来就有,但债券发行总量仅为80亿美元左右,因为发行方通常依赖发行商业票据满足融资需求.
这些债券的担保品是由借款人/ABS发行方所发起或买入的优质金融贷款.分析师指出,这些保单通常要求在保险期伊始就足额支付头一年的保费.
Callahan写道,"这些贷款具有期限较短的特徵(最多一年),规模可能很小(5,000-10,000美元),不过也可能大得多."
此类交易的主要风险是与保险公司理赔能力相关的信用风险.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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