〔全球能源〕加拿大油企输油管改道计划或加快突破美国原油输送瓶颈

路透休士顿/卡尔加里11月16日电---面对激烈的竞争,Enbridge Inc(ENB.TO)和TransCanada Corp(TRP.TO)推出新输油管线计划,旨在攻克一年来美国原油输送上的瓶颈,而这或许也会迅速结束原油市场上前所未见的价格扭曲局面.

继以11.5亿美元收购康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)所持Seaway管线的股权後,Enbridge和Enterprise Products Partners(EPD.N)称,他们计划逆转输油方向,以将奥克拉荷马州库欣的原油输送至德克萨斯州沿岸.他们将不会推行类似9月提出的Wrangler那样的管线项目.Seaway管线每日输送能力达35万桶.

此外,同业竞争对手TransCanada称,其可能开工建设拟议中Keystone XL管线在南部的一段,而这取决于该公司与美国国务院的磋商结果.上周美国国务院延迟决定是否批准Keystone XL加拿大-德克萨斯石油管线的计划,以研究一条新的线路.

上述公司正急于释放美国中西部的原油储备,一年来由于来自加拿大和北达科他州的供应增加,美国中西部的原油储备一直在累积.他们力求把原油输送至墨西哥湾沿岸,在那里可以获得丰厚的溢价.

这可能会终结一段时期以来美国原油市场上的剧烈波动态势.在这段时期里,中西部炼油商意外获得了廉价的原油供应而获益、北部炼油商被剥夺了获取较高利润的权利、铁路运油再度时兴、航空公司对冲燃料成本的措施遭到打乱、且美国原油期货合约作为全球交投最活跃指标合约的地位受到摇撼.

上述消息助力美国原油价格蹿升至6月以来的最高位,因交易员们预计,新线路将有助于结束国内和全球油价差值创纪录的现状,进而为这一关键价差重塑秩序,一年来价差失序问题一直困扰着交易员.(完)