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公司新闻(中文) | 2011年 11月 17日 星期四 08:17 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月17日-11月24日

汤森路透11月16日电---以下为标准普尔500企业中将于11月17日-11月24日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/17 AMC Q3 2012 Salesforce.com Inc (CRM) 0.31 40 0.32

11/17 BMO Q3 GameStop Corp (GME) 0.39 17 0.38

11/17 21:00 Q3 Gap Inc. (GPS) 0.36 29 0.48

11/17 AMC Q1 2012 Intuit Inc (INTU.O) -0.12 17 -0.12

11/17 Q3 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.26 23 1.02

11/17 BMO Q3 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -2.29 3 -1.89

11/17 BMO Q2 2012 J M Smucker Co (SJM) 1.40 13 1.38

11/18 Q2 2012 亨氏(H J Heinz) HNZ 0.80 15 0.78

11/21 AMC Q4 Analog Devices Inc ADI 0.64 22 0.73

11/21 AMC Q4 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.13 30 1.33

11/21 Q4 Tyson Foods (TSN) 0.31 17 0.64

11/22 Q1 2012 Campbell Soup Co (CPB) 0.79 16 0.82

11/22 BMO Q4 荷美尔(Hormel Foods) (HRL) 0.42 14 0.45

11/22 BMO Q2 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.82 28 0.82

11/22 BMO Q2 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.46 13 0.45

11/23 Q4 Deere & Company (DE) 1.43 18 1.07

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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