〔美国债市〕MBS收平至缩窄,成交放大

IFR纽约11月16日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周三收市利差持平或缩窄,但脱离盘中和午後的紧窄水平.来自Tradeweb的数据显示,早盘买家数量超过卖家,但在午盘初变得更为均衡,卖家在临近收盘时占上风.MBS总体成交量扩大至30日均值的102%,高于上日的93%.

30年期票息5%及以下的MBS价格上涨约1/8个大点,票息逾5%的30年期MBS价格扬升近1/4个大点.票息为3.0%和3.5%的15年期MBS收高6个跳动点以上,票息4.0%至5.5%的15年期MBS收升2-3个跳动点.美国股市和债券市场下挫,主要受欧盟重大消息拖累.

票息为3.5%的MBS较10年期公债利差扩阔3个跳动点,票息4%和4.5%的MBS利差持平,票息5%的MBS利差缩窄1+个跳动点,票息5.5%和6%的MBS利差分别缩窄1/4和1/8个大点.

票息3.5%的MBS较互换利差缩窄1+个跳动点,票息4%的MBS较互换利差持平,票息5.5%和6.0%的MBS利差走坚最多1/4个大点.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS走高.

周四将公布初请失业金人数,房屋开工,费城联邦储备银行指数等数据.财政部宣布两年期、五年期和七年期公债标售,另外,还有多位联储官员讲话.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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