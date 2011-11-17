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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:03 BJT

《中国报摘》--金融时报11月17日

* 头版头条:

---中国人民银行发布的第三季度中国货币政策执行报告指出,下阶段将继续实施稳健的货币政策,同时密切监测国内外经济金融形势发展变化,把握好政策的力度和节奏,适时适度进行预调微调.

* 其他:

--温家宝主持召开国务院常务会议,决定建立青海三江源国家生态保护综合试验区,讨论并原则通过《中华人民共和国预算法修正案(草案)》.

--人行营管部调查显示,三季度北京企业出口景气度继续上升,国内订货指数小幅反弹. (完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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