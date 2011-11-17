中国希望扩大与津巴布韦经济往来

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月16日电---津巴布韦(辛巴威)总统穆加贝周三在北京与中国国家副主席习近平会面，习近平称其是非洲知名的民族解放运动领导人，也是中国人民熟悉的老朋友，凸显中国致力于加强与津巴布韦经济关系。
习近平对现年87岁的穆加贝表示，两国在经贸、农业、矿业、基础设施建设等领域合作积极推进。
津巴布韦推动矿业企业本土化的作法，令西方投资者望而却步，但习近平对此政策未提出批评。
习近平说：“总统阁下是非洲知名的民族解放运动领导人，也是中国人民熟悉的老朋友。”
“中方愿与津方携手努力，进一步增进友好往来，拓展务实合作。”
但报导并未提到双方是否达成任何商业协议。
因遭西方国家抵制，穆加贝积极向其他国家寻求帮助，特别是中国，中国企业对津巴布韦矿产资源兴趣浓厚。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。