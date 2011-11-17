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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:13 BJT

〔中港个股〕中国铁建中标约104亿元工程,约相当于去年营收2.22%

路透上海11月17日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周四公告称,近日旗下子公司中标多项工程,中标价合计约104.28亿元人民币,约占中国会计准则下其2010年营业收入的2.22%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,上述中标项目包括中国青旅河北霸州久久乐龄项目、南水北调霸州水库项目、山西太原後北屯"城中村改造"工程施工项目.

中国铁建第三季度实现净利13.51亿元;上年同期则为亏损13.6亿元,因沙特铁路项目减值损失.[ID:nCN1184546]

中国铁建A股周三收报4.69元,过去一个月累计上涨2.85%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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