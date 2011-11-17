〔中港个股〕中国铁建中标约104亿元工程,约相当于去年营收2.22%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月17日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周四公告称,近日旗下子公司中标多项工程,中标价合计约104.28亿元人民币,约占中国会计准则下其2010年营业收入的2.22%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,上述中标项目包括中国青旅河北霸州久久乐龄项目、南水北调霸州水库项目、山西太原後北屯"城中村改造"工程施工项目.
中国铁建第三季度实现净利13.51亿元;上年同期则为亏损13.6亿元,因沙特铁路项目减值损失.[ID:nCN1184546]
中国铁建A股周三收报4.69元,过去一个月累计上涨2.85%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。