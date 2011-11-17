〔中国财政〕预算法修正案草案获原则通过,强化政府债务管理--国务院

路透北京11月17日电---周三召开的国务院常务会议讨论并原则通过中华人民共和国预算法修正案(草案),修改的基本原则包括强化政府债务管理,防范财政风险,且各级政府全部收入和支出都要纳入预算等.

新华社周三晚间报导并引述国务院常务会议内容称,修正案草案增强预算的科学性、完整性和透明度.除涉及国家秘密的内容外,各级政府和各部门的预算、决算都要依法向社会公开.