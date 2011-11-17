〔中国财政〕预算法修正案草案获原则通过,强化政府债务管理--国务院

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月17日电---周三召开的国务院常务会议讨论并原则通过中华人民共和国预算法修正案(草案),修改的基本原则包括强化政府债务管理,防范财政风险,且各级政府全部收入和支出都要纳入预算等.
新华社周三晚间报导并引述国务院常务会议内容称,修正案草案增强预算的科学性、完整性和透明度.除涉及国家秘密的内容外,各级政府和各部门的预算、决算都要依法向社会公开.
此外,完善财政转移支付制度,做到规范、公平、公开.严格预算执行,规范预算调整,完善预算审查监督.
会议决定将草案提请全国人大常委会审议.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。