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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:26 BJT

〔中国新股〕证监会审核通过新华人寿约1.59亿股A股IPO申请

路透上海11月17日电---中国证券监督管理委员会网站周三稍晚公告,证监会发审委审核通过新华人寿保险股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.

新华人寿此前披露的资料显示,该公司计划发行不超过1.5854亿股普通股A股,占发行後总股本的比例不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权),以及同步通过香港公开发行和国际配售发行不超过3.58亿股H股(未考虑行使H股发行的超额配售选择权),发行不超过4.12亿股H股(考虑全额行使H股发行的超额配售选择权).

A股和H股发行後,新发行H股占发行後总股本的比例分别为11.5%(未行使H股发行的超额配售选择权)和13.0%(假设全额行使H股发行的超额配售选择权).A股发行後计划于上海证券交易所上市,中金公司和瑞银证券为是次公开发行的联席主承销商.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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