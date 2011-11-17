〔中国新股〕证监会审核通过新华人寿约1.59亿股A股IPO申请

新华人寿此前披露的资料显示,该公司计划发行不超过1.5854亿股普通股A股,占发行後总股本的比例不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权),以及同步通过香港公开发行和国际配售发行不超过3.58亿股H股(未考虑行使H股发行的超额配售选择权),发行不超过4.12亿股H股(考虑全额行使H股发行的超额配售选择权).