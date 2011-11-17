〔中国新股〕证监会审核通过新华人寿约1.59亿股A股IPO申请

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月17日电---中国证券监督管理委员会网站周三稍晚公告,证监会发审委审核通过新华人寿保险股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.
新华人寿此前披露的资料显示,该公司计划发行不超过1.5854亿股普通股A股,占发行後总股本的比例不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权),以及同步通过香港公开发行和国际配售发行不超过3.58亿股H股(未考虑行使H股发行的超额配售选择权),发行不超过4.12亿股H股(考虑全额行使H股发行的超额配售选择权).
A股和H股发行後,新发行H股占发行後总股本的比例分别为11.5%(未行使H股发行的超额配售选择权)和13.0%(假设全额行使H股发行的超额配售选择权).A股发行後计划于上海证券交易所上市,中金公司和瑞银证券为是次公开发行的联席主承销商.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。