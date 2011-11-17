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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:33 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月17日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/18 深 雪人股份 002639 *4,000 *19.80 *40.95 国都证券 11/23

11/22 沪 凤凰传媒 -- 不超过50,900 -- -- 中金公司 11/25

*11/25 深 棒杰股份 002634 1,670 -- -- 新 时 代 11/30

*11/30 深 百圆裤业 002640 不超过1,667 -- -- 光大证券 12/5

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 道明光学 002632 -- 23.00 67.65 海通证券

-- 深 申科股份 002633 -- 14.00 41.24 兴业证券

-- 深 海 联 讯 300277 -- 23.00 32.86 平安证券 11/17

-- 深 安洁科技 002635 -- 23.00 50.00 安信证券 11/21

-- 深 金安国纪 002636 -- 11.20 32.00 华泰联合 11/21

-- 深 赞宇科技 002637 -- 36.00 44.83 齐鲁证券 11/21

-- 深 勤上光电 002638 -- 24.00 55.81 国信证券 11/21

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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