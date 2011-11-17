《外汇动态》欧元承压,关注西班牙和法国公债标售

0020GMT--欧元兑美元EUR=亚洲早盘下跌0.1%至1.3450美元,随後西班牙和法国将标售公债,市场愈加担忧,债务危机可能会蔓延至更多欧元区国家.

野村证券的资深外汇分析师Yunosuke Ikeda亦谈到,若西班牙债券交易保证金上调,欧元可能就会受创.上周债券结算机构LCH Clearnet上调了意大利债券交易的保证金要求,导致意大利债券价格大幅下挫.

Ikeda称,欧元兑美元和兑日圆可能分别跌至1.32美元左右和100日圆.欧元兑日圆EURJPY=R现报103.60日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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