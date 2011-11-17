《英国经济焦点》央行正为采取更多刺激政策铺路,因景气低迷不振

* 英国央行调低经济成长和通胀预估

* 央行总裁金恩警告,英国经济可能在2012年中之前趋于停滞

* 金恩称,欧元区必须找到化解危机的长期方案

* 英国9月失业人数创17年高位

路透伦敦11月16日电---英国央行周三调降经济成长和通胀预估,为再度扩大资金供给以提振岌岌可危的英国经济铺路,因在英国就业岗位正大量流失之际,欧债危机恐将之推入衰退.

英国央行总裁金恩在公布最新通胀报告时指出,8月以来情势持续恶化,明年年中之前该国经济可能陷入停滞.

英国央行将该国经济前景恶化,归咎于欧元区令未能找到一个解决方案来遏制愈演愈烈的欧债危机.

但金恩警告称,英国央行所能采取的措施有限,经济学家认为,调降经济预估是英国央行可能采取扩大量化宽松措施的明确信号,特别是英国政府正为了削减巨额预算赤字而难有作为之际.

英国央行预计,2013年年底前通胀率将降至1.3%,远低于2%的目标位,尽管上月该行将资产购买计划规模扩大750亿英镑(1,200亿美元)至2,750亿英镑.

央行亦将短期经济增长预估调降一半,目前预计,经济年增率在2012年大部分时间低于1%的机率很大.

"全球经济增长前景自8月以来已有所恶化,"金恩在新闻发布会上表示,"英国的情况也是如此,一直到明年中旬左右,英国经济活动或将大致持平."

"...为什麽这次我们会下修经济增长预估?这主要是受欧元区相关消息影响."

**青年失业人口**

金恩发表评论之前,有数据显示,英国9月失业人口飙升至17年高位262万人.

青年失业人口冲破在政治上敏感的百万人关卡,为1992年开始纪录以来首次,这意味着16-24岁的青年人口中每五人就有超过一个人没有工作.

央行总裁呼吁对欧元区危机采取有效的解决之道.央行表示,即使其悲观的经济成长展望都还没有把欧洲最糟的结果算进去,因为欧洲情况很难量化.

尽管经济情况恶化,外界普遍认为英国财政大臣奥斯本(George Osborne)本月稍後提出秋季政策最新报告时,将会拒绝删改撙节计画的要求.

在英国央行报告出炉後,英镑下跌,英债期货缩减跌幅.该报告支撑了分析师的预期,即央行将在2月公布通胀报告时再增加500亿英镑的刺激举措.

"英国央行全面展现其温和立场."野村分析师Philip Rush表示."预估下修,金恩则是释出悲观的讯息."

**生活水准遭压缩**

由于物价升幅远大过于薪资,且失业人数激增,英国人的生活水准遭遇30多年来最为严重的压缩.

金恩预料,明年英国家庭的生活压力应会缓解,因通胀回落,支持消费者开支和刺激经济成长.英国央行预计,2012年英国通胀率将跌至2%的目标之内.

但英国央行警告称,全球需求放缓,对欧元区多国政府偿付能力的忧虑,银行业和某些国家融资市场吃紧,都将在近期严重拖累英国经济.

此外,即便欧元区决策当局敲定化解欧债危机的计划,英国最大贸易夥伴欧洲的经济成长料将依旧乏力.

"倘若未能应对这些挑战,几乎肯定将对英国经济造成重大影响,"英国央行认为.

英国央行提到,货币政策委员会对于经济复苏力道和通胀风险存在意见分歧.其预测2013年底经济增速提升至3.1%左右.

金恩重申央行长久以来所持看法,称英国通胀年率将在未来六个月大幅回落,并在2012年底回落至目标区间附近,因届时英国今年调高增值税政策的一次性影响消退.10月英国消费者物价指数(CPI)年增率回落至5%.(完)