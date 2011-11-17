〔韩国股市〕开高,海力士半导体跳涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月17日电---韩国股市周四开盘走高,扭转上日大跌的颓势,海力士半导体(000660.KS)大涨,此前美国一家法院否决Rambus(RMBS.O)对海力士半导体和美光(Micron Technology)(MU.O)的反垄断诉讼.
海力士半导体股票跳涨4%,此前Rambus提起对海力士半导体和美光40亿美元的反垄断诉讼,但遭遇败诉.[ID:nCN1217824]
0005GMT,综合股价指数.KS11涨0.42%至1,863.94点.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。