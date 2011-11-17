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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:29 BJT

〔韩国股市〕开高,海力士半导体跳涨

路透首尔11月17日电---韩国股市周四开盘走高,扭转上日大跌的颓势,海力士半导体(000660.KS)大涨,此前美国一家法院否决Rambus(RMBS.O)对海力士半导体和美光(Micron Technology)(MU.O)的反垄断诉讼.

海力士半导体股票跳涨4%,此前Rambus提起对海力士半导体和美光40亿美元的反垄断诉讼,但遭遇败诉.[ID:nCN1217824]

0005GMT,综合股价指数.KS11涨0.42%至1,863.94点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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