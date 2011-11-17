《中国股市盘前看点》--11月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国10月房屋开工及建筑许可年率
--欧洲央行(ECB)管理委员会开会
**宏观经济和政策面**
--中国人民银行称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1223132]
--央行三季度货币政策执行报告显示,9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,表明银行体系流动性已趋向宽松.[ID:nCN1223260]
**重点行业和公司**
--证券监督管理委员会公告称,证监会发审委审核通过新华人寿保险股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.[ID:nCN1225006]
--工信部科技司副司长李力透露,物联网"十二五"(2011-2015年)发展规划将在最近几日内出台,规划将从产业、财税等多方面,提升物联网产业发展水平.
--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,近日旗下子公司中标多项工程,中标价合计约104.28亿元人民币,约占中国会计准则下其2010年营业收入的2.22%.[ID:nCN1224958]
**海外动向**
--美国股市周三收低,尾盘沽盘加速,因有关欧债危机对经济及银行体系的潜在影响的警告增多.道琼工业指数收跌190.57点,或1.58%,报11,905.59点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC在2,500点处存在抛压.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。