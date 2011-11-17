《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日(I)

**上海证券报**

--上海社会科学院金融研究中心副主任潘正彦撰文称,中国央行当前实施货币政策"微调"的空间不小.

--美国财政部公布数据显示,今年9月中国增持美国国债113亿美元.目前中国持有美国国债11,483亿美元,为美国最大的债权人.作为美国国债的第二大和第三大持有者,日本和英国在9月也增持了美国国债.

--工信部产业政策司发布《乘用车生产企业及产品准入管理规则》,乘用车生产企业的投资项目应当先行办理项目核准或者备案手续,待项目建设完成後方可申请准入.业界解读为乘用车产业的准入门槛将被提高,产业向升级转型的目标积极迈进.

--天通股份(600330.SS)公告称,公司将以自身的重大项目投资落户为先导,整合自身和地方资源,利用产业链优势积极开展对日本招商引资并积极参与投资,打造以LED、新能源和专用高端专用装备产业为核心的"日本新能源及高端专用装备产业园",总投资将不低于40亿元人民币,建成後年产值超100亿元.

--凯迪电力(000939.SZ)披露公司债募集说明书,公司获准发行面值不超过11.8亿元固息公司债,期限为七年,募集资金拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金.公司将于下周一(21日)公告最终票面利率并启动发行.

**人民日报**

--国务院扶贫办主任范小建称,中国扶贫标准以下的农村贫困人口数量从2000年底的9,422万人减少到2010年底的2,688万人,农村居民的生存和温饱问题已基本解决.

--经济学家认为,在人民币汇率升值的同时中美贸易顺差保持扩大,最关键的原因可能有两个:一是美国自身的经济结构出了问题;二是美国对向中国出口的高科技产品采取限制性、歧视性的措施.

**第一财经日报**

--从多位知情人士处获悉,复星集团旗下的投资公司正在与浙江的民营航运企业德勤集团股份有限公司洽谈入股,目前正在做尽职调查,如果最终完成投资,这将是复星首次介入航运业.

**21世纪经济报 道**

--从接近铁道部人士处获悉,近期,铁道部在国务院两位副总理的斡旋下,已经与各大银行和发改委取得谅解,将能得到3,000亿元的信贷额度,其中2,000亿为银行贷款,1,000亿为铁路建设债券的发债额度.资金将主要用于清偿大量积欠的工程款、材料款,以及解决因大量施工人员被欠薪而引发的群体性事件.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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