〔人民币汇率〕人民币或在未来5-10年对美元构成挑战--美国会委员会

* 委员会敦促全面评估美-中关系

* 就愈演愈烈的网络恶意攻击活动指责北京

* 中国表示将为人民币国际化打好基础

路透华盛顿11月16日电---由美国国会创建的一个委员会周三提交报告称,中国经济正沿价值链向上移动,人民币可能在未来5-10年内对美元"构成挑战".

美-中经济与安全评估委员会在其递交至美国国会的2011年度报告中称,中国满足于作为全球低端制造业工厂的时代已经过去.

这个由12名两党人士组成的委员会在这份406页的报告中表示,中国经济的设计者希望能带领中国跻身高科技产品、高端研发以及新一代产品领域.

"与之相似,人民币对美元带来挑战也变得不再那麽不可想象,也许在未来5-10年就会发生."报告称.

报告表示,中国当局希望通过与外国企业和境外金融中心,特别是香港的双边货币安排,为实现人民币的全球化打下基础.

报告称,高盛代表对该委员会成员称,香港获选为离岸人民币交易平台"是因为北京能够对市场施加全面控制".