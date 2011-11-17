〔人民币汇率〕人民币或在未来5-10年对美元构成挑战--美国会委员会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 委员会敦促全面评估美-中关系
* 就愈演愈烈的网络恶意攻击活动指责北京
* 中国表示将为人民币国际化打好基础
路透华盛顿11月16日电---由美国国会创建的一个委员会周三提交报告称,中国经济正沿价值链向上移动,人民币可能在未来5-10年内对美元"构成挑战".
美-中经济与安全评估委员会在其递交至美国国会的2011年度报告中称,中国满足于作为全球低端制造业工厂的时代已经过去.
这个由12名两党人士组成的委员会在这份406页的报告中表示,中国经济的设计者希望能带领中国跻身高科技产品、高端研发以及新一代产品领域.
"与之相似,人民币对美元带来挑战也变得不再那麽不可想象,也许在未来5-10年就会发生."报告称.
报告表示,中国当局希望通过与外国企业和境外金融中心,特别是香港的双边货币安排,为实现人民币的全球化打下基础.
报告称,高盛代表对该委员会成员称,香港获选为离岸人民币交易平台"是因为北京能够对市场施加全面控制".
该委员指出,根据中国国务院副总理李克强在8月访港期间宣布的计划,更多中国内地金融机构将可以在香港发行人民币计价的债券.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。