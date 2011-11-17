〔EIA库存周报〕美国上周原油库存减少,因炼厂产能利用率上升

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/11/11 较上周 较上年 11/11/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 341.3 1.3 -11.2 337.0 -1.1 -20.6

馏分油 139.0 -2.6 -18.6 133.7 -2.1 -25.1

汽油 204.2 -2.9 -10.5 205.2 1.0 -2.5

取暖油 38.5 1.1 -13.3 37.5 0.8 -14.3

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 43.7 -1.2 -0.2 42.7 -1.9 -2.1

原油日加工量 14.4 0.4 0.6 14.7 0.3 0.4

炼厂产能利用率(%)83.5 1.8 2.0 84.2 2.2 0.8

(四周移动平均) -----------------19.2 0.2 -0.1

* 上周原油库存减少106万桶

* 汽油库存增加99.2万桶

* 馏分油库存减少214万桶

* 馏分油库存录得自2004年2月以来的最大七周降幅

* 四周馏分油平均需求为自2008年4月以来的最高

路透11月16日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存一如预期减少,因炼厂产能利用率上升且进口下滑.

EIA称,在11月11日止的当周,美国原油库存减少106万桶,至3.3703亿桶.路透访问的分析师原平均预计为减少120万桶.

报告显示,炼厂产能利用率上升2.2个百分点至84.8%,远高于分析师原预计的上升0.4个百分点.原油日进口量减少5.3万桶至853万桶.

汽油库存增加99.2万桶,至2.0516亿桶,分析师预估为减少70万桶.EIA称,过去四周汽油平均需求同比下降5.7%.

EIA数据显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存连续第七周减少,且七周降幅为2004年2月以来最大.库存减少214万桶至1.3373亿桶,基本符合分析师平均预估的减少210万桶.

EIA数据显示,四周馏分油平均需求较上年同期上升5.1%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割中心库欣的原油库存增加89万桶.

Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff称,"这份报告介于中性到乐观,因为馏分油需求强劲,而其库存的持续减少被汽油需求低迷所抵消."

数据公布後,美国原油期货扩大涨幅.1544GMT,油价上升2.55美元,报每桶109.92美元.美国原油期货CLc1在数据公布前维持在每桶2.30美元左右的涨幅交投.

馏分油日出口量增长3.6万桶至94.8万桶,汽油日出口量减少7,000桶至52.9万桶.EIA每四周对一周精炼油品出口预估进行更新.

美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存增加130万桶,汽油和馏分油库存分别减少290万桶和减少260万桶.(完)