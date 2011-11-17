〔英国数据〕10月消费者信心降至纪录低点--Nationwide

路透伦敦11月17日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,对欧元危机、失业增加以及经济状况的担忧,打击英国消费者信心在10月跌至纪录低点.

Nationwide消费者信心指数从9月的45跌至36,为2004年5月该调查进行以来最低.

"国内一系列令人失望的经济消息,以及围绕欧元危机的持续不确定性,对信心构成很大打击,"Nationwide首席分析师Robert Gardner称.

调查显示,消费者对支出变得更加谨慎,"近半数的消费者认为10月不是进行大手笔采购的好时机,只有四分之一受访者认为适宜采购,"Gardner称.

调查结果对圣诞采购季期间的零售商业务而言不是好兆头.(完)