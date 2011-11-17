〔英国数据〕10月消费者信心降至纪录低点--Nationwide

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月17日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布调查显示,对欧元危机、失业增加以及经济状况的担忧,打击英国消费者信心在10月跌至纪录低点.
Nationwide消费者信心指数从9月的45跌至36,为2004年5月该调查进行以来最低.
"国内一系列令人失望的经济消息,以及围绕欧元危机的持续不确定性,对信心构成很大打击,"Nationwide首席分析师Robert Gardner称.
调查显示,消费者对支出变得更加谨慎,"近半数的消费者认为10月不是进行大手笔采购的好时机,只有四分之一受访者认为适宜采购,"Gardner称.
调查结果对圣诞采购季期间的零售商业务而言不是好兆头.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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