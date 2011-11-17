〔中国货币市场〕回购利率明显上扬,因公开市场转为净回笼令市场承压

路透上海11月17日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS明显上扬,隔夜品种上涨约30个基点(bp),部分大型银行亦参与借钱大军中.因本周央行公开市场结束此前两周净投放格局,转为净回笼.

业内人士并指出,央行货币政策执行报告显示,通胀调控仍然不能松懈,未来政策微调力度料不会过大,这对前期过分乐观的投资情绪亦形成打压.

"央行回笼(造成的),毕竟到期资金少"华北一银行交易员表示.

中国人民银行稍早发行的60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.本周公开市场净回笼20亿元,终结连续两周的净投放格局.[CN/MMTCN]

对于短期资金情况,上述交易员认为,由于下周公开市场到期量较少,市场可能仍偏紧,容易受到新债发行等因素的冲击.

央行第三季度货币政策执行报告称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1223132]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2382 2.9366 +30.16

七天CN7DRP=CFXS 3.5503 3.3636 +18.67

14天CN14DRP=CFXS 3.6640 3.4043 +25.97

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2365 2.9307 +30.58

七天CHICNY7D=CFXS 3.5667 3.3542 +21.25

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